Tegnell avviser frykt for koronasmittede svensker

Statsepidemiolog Anders Tegnell avviser at svensker vil utgjøre en særskilt smittefare hvis de reiser på ferie til Norge og Danmark – tvert imot, mener han.

– Når vi kommer fram til sommeren, kan det være at vi har såpass mange immune i Sverige at det kan være sikrere at svensker kommer over grensene enn noen andre, sier Tegnell.

Han viser også til at det ikke var italienske turister som førte smitten til Sverige, men svensker som hadde vært i Italia.

– Så skal de gjøre noe, så er det å hindre sine egne innbyggere i å reise til Sverige, sier Tegnell.

Flere danske politikere har uttrykt bekymring for å åpne grensen for svensker, mens de er mer positive til nordmenn og tyskere. Også i Norge er det blitt antydet at svensker utgjør en smittefare.

