Tegnell hardt ut mot WHO-advarsel

WHO peker ut Sverige som er særskilt risikoland når det gjelder smittespredning, noe som ikke faller i god jord hos Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell. Foto: Fredrik Sandberg / TT via AP Foto: (NTB scanpix)

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell er kritisk til at WHO peker ut landet som et særskilt risikoland når det gjelder smittespredning.

– Dessverre er dette en total feiltolkning av dataene, sier Tegnell til SVT. Verdens helseorganisasjon (WHO) har kommet med en særskilt advarsel for elleve europeiske land. Sverige er på listen, sammen med blant andre Albania, Aserbajdsjan og Moldova. – Vi har et økende antall tilfeller i Sverige, men det er fordi vi tester mye mer enn før. Det er uheldig at folk blander Sverige sammen med land som tidligere ikke har hatt noen problemer i det hele tatt, og som åpenbart er i begynnelsen av sin epidemi, sier Tegnell. Han beskriver det som alvorlig og uheldig at Sverige settes på en slik liste. Sverige har registrert over 62.324 smittetilfeller og 5.209 dødsfall. (©NTB)