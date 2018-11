Tegneserieskaperen Stan Lee er død

Tegneserielegenden Stan Lee er død, 95 år gammel, melder TMZ. Serieskaperen er mest kjent for sine mange heltefigurer i Marvel-universet.

LOS ANGELES (Nettavisen/NTB): Lees datter bekrefter dødsfallet overfor TMZ. Han ble 95 år gammel.

En ambulanse hentet Lee i hans hjem i Hollywood Hills i Los Angeles mandag morgen og brakte ham til sykehus, der han døde. Han har det siste året vært syk flere ganger og har blant annet hatt lungebetennelse.

Nyheten om Lees bortgang dominerer nå nyhetsbildet i USA, sammen med California-brannene.

På sosiale medier renner det inn med hyllester, der folk blant annet uttrykker sin takknemlighet over Lees arbeid.

Stan Lee var en amerikansk tegneserieskaper, samt manusforfatter og tidligere redaktør for Marvel Comics. Han omtales som selve ansiktet i den amerikanske tegneseriekulturen.

Marvel-gründer

Lee het egentlig Stanley Martin Lieber og ble født i New York i 1922. Han startet Marvel sammen med partneren Jack Kirby i 1961, med serien The Fantastic Four – på norsk De fantastiske fire. Deretter fulgte en lang rekke suksesser som har gått inn i populærkulturen, først som tegneserier, og deretter filmer. Stan Lee og tegneseriekunstner John Romita i januar 1976. (AP Photo/File) Sammen med blant andre Kirby og Steve Ditko står han bak flere av Marvels mest kjente figurer, blant annet Spiderman, Hulken, Doctor Strange, The Fantastic Four og X-men. – Han var kanskje den aller mest betydningsfulle, sier Sture Hegerfors, president i Svenska Serieakademien, om innsatsen for å gjøre superheltsjangeren populær.

Som Marvels mest profilerte serieforfatter og senere som selskapets forlegger, ses Lee som arkitekten bak den moderne tegneserieboka.

Han fornyet sjangeren på 60-tallet med kostymer og handling tilpasset en generasjon unge som satte pris på sofistikerte fortellinger, mer voksen dialog, satire, science fiction og til og med filosofi.

Stan Lee under premieren på Spider Man 2 som han også var med å produsere, i 2004. Foto: Matt Sayles / AP / NTB Scanpix

Den litt merkelige blandingen av realisme og fantasi ga ham et publikum på millioner. Suksessen fortsatte med nye filmatiseringer av seriene.

Produktiv

Lee anså seriebladet som en kunstform, og som serieforfatter var han svært produktiv. Noen anslår at han daglig la fram ideer til serieblader i en tiårsperiode.

– Jeg har skrevet så mange at jeg ikke har oversikt. Jeg har skrevet enten hundrevis eller tusenvis av dem, sa han i et intervju med AP i 2006.

Lees helter har et ganske annet preg enn de mer dydige figurene i mange andre fortellinger i sjangeren, som for eksempel Supermann, som gis ut av Marvels rival DC Comics.

De fantastiske fire sloss med hverandre. Spider-Man ble egget til superheltarbeid av problemene hans alter ego Peter Parker stadig havnet i – ulykkelige forelskelser, pengeproblemer og flass. The Silver Surfer, en utenomjordisk skapning som ufrivillig havnet på jorda, la ut om menneskenes sørgelige situasjon. Daredevil var blind, mens Iron Man slet med hjerteproblemer.

GRUNNLEGGER: Stan Lee startet Marvel i 1961, sammen med sin partner.

Kjent fra filmene

I intervjuer framholdt gjerne Lee at det var Peter Parker, den ensomme skoleeleven, som var den seriefiguren han identifiserte seg mest med, skriver ABC News.

Lee dukket gjerne opp som statist og i småroller i Marvel-filmene, og var derfor et kjent ansikt for sine fans.

– Det eneste som var større enn fantasien hans var hjertet, sier Bob Iger, sjef for Marvels eier Walt Disney Company.

RIP Stan Lee

Thank You For Everything..

1922 - 2018 pic.twitter.com/wFJaa9ej8N — Marvel Universe (@77MCU) 12. november 2018

We’ve lost a creative genius. Stan Lee was a pioneering force in the superhero universe. I’m proud to have been a small part of his legacy and .... to have helped bring one of his characters to life. #StanLee #Wolverine pic.twitter.com/iOdefi7iYz — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 12. november 2018

From Robert Downey Jr.

To Stan Lee..

“I owe it all all to you”

🙏🏻 pic.twitter.com/ofdlFtLKFF — Marvel Universe (@77MCU) 12. november 2018

Damn... RIP Stan. Thanks for everything. pic.twitter.com/TMAaDJSOhh — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 12. november 2018

Mest sett siste uken