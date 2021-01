Tegnspråktolk skal delta på pressekonferansene i Det hvite hus

Biden-administrasjonen har bestemt at en tegnspråktolk skal delta på de daglige pressekonferansene i Det hvite hus.

Beslutningen ble kunngjort av pressetalsperson i Det hvite hus Jen Psaki mandag, samtidig som en tegnspråktolk kunne sees på YouTube-streamingen av pressekonferansen.

Ifølge Psaki ønsker president Joe Biden å bygge et mer inkluderende, rettferdig og tilgjengelig land for alle amerikanere, også for dem med funksjonshemninger.

Beslutningen markerer en markant endring fra årene da Donald Trump var president. Pressekonferansene ble holdt med ujevne mellomrom, og først mot slutten av fireårsperioden var en tolk til stede.

I august gikk USAs nasjonale døveforbund og fem døve personer til sak mot Trump og hans pressetalsperson Kayleigh McEnany fordi de mente at administrasjonen hadde undergravd døve og tunghørtes mulighet til å få tilgang til viktig informasjon om koronapandemien.

(©NTB)

