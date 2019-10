Telegraph: Johnson håper på ungarsk hjelp for å unngå brexit-utsettelse

Storbritannias statsminister undersøker om Ungarn kan være villig til å legge ned veto for å hindre en utsettelse av brexit, skriver The Telegraph.

I et dokument lagt fram i en skotsk domstol fredag heter det at statsminister Boris Johnsons regjering vil rette seg etter en ny lov som ble vedtatt i begynnelsen av september. Den krever at regjeringen ber EU om utsettelse av brexit hvis ikke Storbritannia og EU er enige om en skilsmisseavtale innen 19. oktober.

Målet med loven er å hindre at Storbritannia går ut av EU uten noen avtale som regulerer forholdet mellom partene 31. oktober.

Til tross for forsikringene i retten, tvitret Johnson senere:

– Ny avtale eller ingen avtale – men ingen utsettelse.

Enkelte har påpekt at den britiske regjeringen kan unngå en utsettelse av brexit selv om de formelt er tvunget til å be om det. Det kan for eksempel skje ved at de klarer å overtale ett av EUs 27 øvrige medlemsland til å legge ned veto mot en utsettelse.

The Telegraph, som har nære bånd til det konservative partiet, melder lørdag at tre britiske ministre torsdag hadde separate møter med Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó.

Avisa siterer en uidentifisert statsråd som sent fredag kveld uttalte at et veto var den eneste måten å stanse loven på.

The Times siterer Johnsons nære rådgiver Dominic Cummings på at en brexit uten avtale er garantert hvis ikke Brussel går med på Johnson-regjeringens nye forslag, som ble lagt fram i uka som gikk.

EU-topper har avvist forslagene og oppfordret Storbritannia til å klargjøre dem. Ordningene for den omstridte irskegrensa er fortsatt et sentralt problemområde.

