Tre drept på Gazastripen

Tre palestinere, blant dem en 12 år gammel gutt, er skutt og drept av israelske soldater på Gazastripen, ifølge helsedepartementet i den palestinske enklaven.

Shadi Abdel Aal (12) ble skutt i hodet øst for Jabalia nord på den Hamas-styrte Gazastripen fredag, ifølge departementet, som først oppga at det dreide seg om en 14-åring.

I tillegg ble to 21-åringer skutt og drept ved henholdsvis Khan Younis sør på Gazastripen, og Al-Bureij sentralt i enklaven, opplyser departementet. Minst 50 andre ble skutt og såret da palestinere igjen demonstrerte flere steder langs det tungt bevoktede grensegjerdet mot Israel, ifølge departementet.

Den israelske hæren anslår at 13.000 mennesker deltok i det som omtales som opptøyer ulike steder på Gazastripen. Noen av palestinerne brant dekk og kastet brannbomber.

Siden 30. mars er minst 178 palestinere skutt og drept, blant dem ubevæpnede demonstranter, barn, helsepersonell og journalister. Én israelsk soldat er drept i samme periode.

Protestene er blitt mindre de siste månedene.

Israel har høstet krass internasjonal kritikk for å skyte ubevæpnede demonstranter og anklages for overdreven maktbruk. Israel mener maktbruken er nødvendig for å beskytte landet mot det de mener er forsøk på å infiltrere landet.

Israel har opprettholdt en blokade av Gazastripen og sier det er nødvendig for å isolere Hamas. Kritikere mener blokaden utgjør kollektiv avstraffelse av den fattige enklavens 2 millioner innbyggere.

(©NTB)

