Tenåring overlevde 49 dager på sjøen

Fiskehytten til tenåringen fra Indonesia slet seg løs. 49 dager senere ble han reddet.

Aldi Novel Adilang (19) jobbet alene på en «rompong» - en liten fiskehytte i tre, da det blåste så mye at hytta slet seg fast og sendte Adilang på sjøen, skriver blant andre The Guardian. Den indonesiske ambassaden i Japan har fortalt om den utrolige historien på sin Facebook-side.

Levde på fisk og sjøvann

Det var i midten av juli at fiskehytta og Adiland fløt til sjøs, og ombord på hytta hadde han kun mat for noen få dager. På fiskehytta fantes hverken årer eller motor, ifølge Jakarta Post , og var ankret fast 125 kilometer utenfor Indonesias kyst.





Han overlevde ved å fange fisk og tilberede dem over bål med treverk fra hytta. Han skal også ha fått i seg vann ved å drikke sjøvann gjennom klærne sine, og på den måten redusere saltet, skriver The Guardian.





Over 10 skip skal ha passert Adilang ute på havet, men det var først den 31. august at han endelig ble plukket opp av skipet MV Arpeggio.





- Hver gang han så et stort skip var han håpefull, men mer enn 10 skip har seilt forbi ham og ingen av dem stoppen eller så Aldi, har den indonesiske diplomaten ved ambassaden i Osaka, Fajar Firdaus fortalt The Jakarta Post.





Hadde drevet flere tusen kilometer

Adiland fikk kontakt med MV Arpeggio via et radiosignal. Han befant seg da på sjøen utenfor Guam - mange tusen kilometer fra der fiskebåten hadde ligget fortøyd. - Aldi fortalte at han hadde vært redd og ofte grått da han mens han var på sjøen, sier Firdaus. 6. august ankom MV Arpeggio skipet Japan. Den 8. august var Adiland tilbake i Indonesia.

Mest sett siste uken