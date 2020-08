Tenåring pågrepet etter to drap i Kenosha

Politiet i delstaten Illinois har pågrepet en tenåring, mistenkt for drapene på to personer under en demonstrasjon mot rasisme og politivold i Kenosha.

Gutten, som er under 18 år, er mistenkt for overlagt drap, opplyser Norman Johnson i politiet i Antioch. Stedet ligger rundt 25 kilometer fra Kenosha, som ligger i Wisconsin. To personer ble drept i byen tirsdag kveld. Ifølge sheriff David Beth har en borgerverngruppe vært til stede i byens gater under de omfattende demonstrasjonene og opptøyene etter at politiet skjøt og skadd Jacob Blake. En ung hvit mann ble filmet da han åpnet ild midt i gaten med en halvautomatisk rifle. Ifølge Beth ble ett av ofrene skutt i hodet, mens den andre ble skutt i brystet. (©NTB)