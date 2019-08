En pågrepet mann i Östersund i Sverige mistenkes for lovbrudd knyttet til terrorisme.

Mannen ble pågrepet i Östersund onsdag og først siktet for drapsplaner. Torsdag ble mistanken utvidet til å omfatte terrorisme.

Säkerhetspolisen (Säpo) opplyser at ingen andre er mistenkt i saken og at det ikke er grunn til frykt for «ytterligere hendelser». Trusselnivået i Sverige forblir uendret.

