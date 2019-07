Tesla-aksjen stupte med over ti prosent under ettermiddagshandelen onsdag. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Tesla-aksjen falt over 10 prosent i ettermiddagshandelen etter at selskapet presenterte sine resultater for andre kvartal onsdag.

Tapet var større enn det Wall Street ventet, til tross for rekordleveranser av elbiler i samme kvartal. Elbilprodusenten meldte onsdag om et tap i andre kvartal på 408 millioner dollar. Det førte til at aksjen falt 11 prosent til 238,39 dollar i ettermiddagshandelen. Det var imidlertid et mindre smertefullt tap sammenlignet med forrige kvartal, da selskapet tapte 702 millioner dollar. I andre kvartal leverte elbilprodusenten over 95.000 kjøretøy og produserte 87.000. Tesla-sjef Elon Musk tror de klarer å nå målet om å levere 360.000 til 400.000 biler i år. (©NTB)