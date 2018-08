Tesla-sjefen rystet Wall Street med Twitter-utspill

Tesla-sjef Elon Musk tvitret tirsdag at han vurderer å ta selskapet av børsen til en pris på 420 dollar per aksje. Utspillet skapte kaos på børsen i New York.

– Vurderer å gjøre Tesla privat til en pris på 420 dollar per aksje. Har sikret finansiering, skrev Musk i en Twitter-melding ved 13-tiden amerikansk tid tirsdag.

I senere Twitter-meldinger kunngjorde han at han i så fall selv ville forblitt toppsjef, og at enhver avtale ville gått aksjonærene til gode.

– Er veldig takknemlig overfor aksjonærene i Tesla. Vil sikre dem velstand i ethvert scenario, skrev han.

– Aksjonærene kan enten selge til 420 dollar eller holde på aksjene og bli med og gå privat. Mitt håp er at alle nåværende investorer blir med Tesla videre selv om vi blir tatt av børsen, fortsatte Musk.

Tesla-aksjen rakk å stige med nærmere åtte prosent etter utspillet. Nasdaq suspenderte handelen like etter klokken 14 amerikansk tid.

Etter en pressemelding fra Tesla hvor Musk bekreftet planene, ble handelen gjenåpnet. Da børsen stengte hadde selskapets aksjer steget med hele 11 prosent, også godt hjulpet av at Financial Times tidligere tirsdag meldte at en gruppe saudiarabiske investorer hadde kjøpt mellom tre og fem prosent av aksjene.

Musk har lenge hatt et vanskelig forhold til aksjemarkedet. Spesielt provosert har han vært av såkalte shortere, som spekulerer i selskapets undergang. Tesla meldte om et rekordtap på 718 millioner dollar i andre kvartal, men aksjen skjøt likevel i været, og meningene er delte om selskapets framtid.

Tesla-sjefen selv er også omstridt, og det faktum at han valgte å kunngjøre en så stor børsnyhet på Twitter får flere børsanalytikere til å spørre seg om Musk kan tas seriøst.

