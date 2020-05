Thailand forlenger unntakstilstanden

Unntakstilstanden i Thailand blir forlenget til slutten av juni, opplyser myndighetene i landet.

Begrunnelsen er at myndighetene vil holde pandemien under kontroll samtidig som de planlegger å lempe på enda flere restriksjoner i begynnelsen av juni, skriver The Guardian.

I forrige uke åpnet kjøpesentre og varemagasiner etter å ha vært stengt i to måneder. Restauranter er også åpne. Men til tross for at utbredelsen av viruset i landet er lavt – Thailand har registrert kun 3.000 smittetilfeller og 56 dødsfall – er barer, nattklubber, kinoer, lekeplasser og sportsarenaer fortsatt stengt.

