Thailand mener journalister opptrådte uansvarlig overfor guttene i grotten

Thailandske myndigheter kritiserer utenlandske mediers oppførsel overfor guttene som var fanget i grotten Tham Luang Nang Non.

– Jeg ble trist da jeg så at utenlandske medier, som jeg trodde var klar over barns rettigheter og de nødvendige prosedyrene for å skjerme mindreårige, ha så lave standarder, skriver Thailands konstituerte justisminister Tawatchai Thaikyo på Facebook, ifølge CNN.

Han understreker at barnas psykiske tilstand er skjør etter de 18 dagene der de var innestengt i grotten Tham Luang Nang Non, og ber medier sørge for at en psykolog er til stede under intervjuer.

Kritikken fra Thaikyo kom etter at myndighetene tidligere denne uka ba journalister avstå fra å intervjue barna for å skjerme deres mentale helse.

Chiang Rai-provinsens guvernør Prachon Prachsakul har kritisert de utenlandske mediene for å ikke etterfølge påbudet.

De tolv thailandske guttene ble skrevet ut fra sykehuset den 18. juli. Guttene og fotballtreneren deres ble meldt savnet etter at de gikk inn i en grotte for å søke ly for regnværet 23. juni. Grotten ble rammet av flom, og først ni dager senere ble de funnet av britiske dykkere flere kilometer inne i grotten.

Den 10. juli var de siste guttene reddet ut i det som er beskrevet som en svært risikabel redningsoperasjon. En thailandsk dykker druknet underveis da han utplasserte tau og oksygentanker i grottegangene.

(©NTB)

