Thailands statsminister viser ingen tegn til å vike

Thailands statsminister viste ingen tegn til å komme demonstrantene i møte da han mandag talte til nasjonalforsamlingen, som er samlet for å diskutere krisen.

Statsminister Prayut Chan o-cha kalte i stedet protestene for ulovlige og tok til orde for at de må bringes under kontroll.

Titusener av demonstranter anført av studentaktivister har den siste tiden fylt gatene i Bangkok sentrum med krav om at regjeringen til statsministeren går av, at grunnloven skrives om, og at kongehuset får mindre makt.

Prayut er generalen som i 2014 ledet et militærkupp, og som senere har sørget for at grunnloven ble endret på en slik måte at han ifølge eksperter var sikret seier i forrige valg. Under hans styre har opposisjonen fått langt dårlige kår.

