The Lancet ber amerikanerne stemme ut Trump

Det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet ber amerikanerne om å velge en president som ikke politiserer helsetiltak.

I den uvanlige og skarpe lederen kaller The Lancet USAs respons på koronapandemien inkonsistent og usammenhengende.

«Amerikanerne må velge en president som forstår at offentlig helse ikke skal styres av partipolitiske hensyn», heter det i lederen.

The Lancet sier at Trump-administrasjonen er besatt av ideen om en magisk kur, nye medisiner eller et håp om at viruset «bare skal forsvinne», mens fokuset burde være på grunnleggende tiltak som testing og sporing.

The Lancet skriver også at Trump har undergravet USAs viktigste folkehelseinstitusjon CDC.

USA har nå langt flere koronasmittede og langt flere døde enn noe annet land i verden. Likevel planlegger mange delstater å gjenåpne økonomien, selv om ekspertene frykter nye smittebølger.

