Theresa May støtter revidert brexitavtale

Tidligere statsminister Theresa May sier hun støtter brexitavtalen som arvtaker Boris Johnson har spikret med EU.

Mays avtale ble nedstemt i det britiske Underhuset tre ganger før hun ga opp og gikk av i sommer. Da de folkevalgte debatterte Johnsons brexitavtale i Parlamentet lørdag, sa May at hun kjenner på en «sterk følelse av déjà vu».

Johnsons avtale ligner på Mays på flere måter, men har en annen ordning for å bevare en åpen grense til EU-medlemmet Irland.

May sier Parlamentet må godkjenne den reviderte avtalen slik at Storbritannia kan forlate EU 31. oktober. May har tidligere fastholdt at ingen britisk statsminister kan godkjenne at det opprettes en tollbarriere mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia.

– Hvis dere vil at dette landet skal kunne gå videre, så stem for denne avtalen i dag, sa De konservatives tidligere statsminister.

(©NTB)