Theresa May varsler nye regler for arbeidsinnvandring

EU-borgere vil bli behandlet på samme måte som andre personer når Storbritannia etablerer et nytt innvandringssystem, sier statsminister Theresa May.

Under en konferanse for De konservative mandag sa May at hun vil at høyt kvalifiserte arbeidstakere i fremtiden skal prioriteres, og at EU-borgere vil bli likestilt med personer fra andre deler av verden i en eventuell søknad om å få arbeidstillatelse.

Uttalelsen kom under en tale på en konferanse for De konservative mandag. Reglene skal endres når Brexit-utmeldingen er ferdig.

– Vi kommer til å få et system som baseres på kvalifikasjoner, der arbeidstakere kvalifikasjoner spiller en rolle, ikke hvor de kommer fra. Det kommer til å bli et system som ser over hele verden og vil tiltrekke seg mennesker med kvalifikasjonene vi trenger, sier May.

Endringen skal ifølge May føre til andelen lave kvalifiserte arbeidstakere som kommer til Storbritannia synker.

(©NTB)

