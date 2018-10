Theresa May: Vi står ikke langt fra hverandre

Det er ikke stor avstand mellom EU og Storbritannia i forhandlingene om brexit, forsikrer den britiske statsministeren.

Statsminister Theresa May ga mandag en oppdatering til de folkevalgte i Parlamentet om status i samtalene.

Enighet er fortsatt mulig å oppnå, fastholdt hun.

– Jeg mener Storbritannia og EU ikke står langt fra hverandre, sa May.

Ifølge henne er det primært to spørsmål som gjenstår. Begge er knyttet til diskusjonene om hvordan EU og Storbritannia skal finne en reserveløsning som sikrer at det ikke blir nødvendig med nye kontroller og hindringer langs grensa mellom Irland og Nord-Irland.

Ifølge May har EU-siden gått med på å utforske en reserveløsning som omfatter hele Storbritannia, slik at det ikke oppstår noen skiller mellom Nord-Irland og resten av landet.

Men EU mener det ikke er nok tid til å få alle detaljer på plass før skilsmissen.

– EU krever derfor en reserveløsning for reserveløsningen, i praksis en forsikringspolise for forsikringspolisen, sier May, som gjør det klart at hun ikke kan gå med på dette.

I tillegg krever Storbritannia at reserveløsningen må være tidsavgrenset. Dette diskuteres fortsatt med EU-siden.

