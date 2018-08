Thomas Cook evakuerer hotellgjester fra Egypt

Den britiske turoperatøren Thomas Cook evakuerer alle sine gjester fra et hotell i Hurghada, etter at et britisk par døde under uklare omstendigheter der.

Ekteparet fra Burnley i Nord-England døde under et opphold på Steigenberger Aqua Magic Hotel, der de var på ferie sammen med resten av familien.

69 år gamle John Cooper døde på hotellrommet, mens 63 år gamle Susan Cooper døde på et sykehus kort tid etter.

Ingen av dem hadde helseproblemer og dødsårsaken er uklar. Thomas Cook tar derfor ingen sjanser og har evakuert sine drøyt 300 øvrige gjester fra hotellet.

– Omstendighetene rundt deres død er fortsatt uklar, heter det i en kunngjøring fra turoperatøren, som opplyser at de også «har mottatt flere meldinger om at stadig flere gjester har blitt syke» på hotellet.

– Vi fortsetter å samarbeide tett med hotellet og støtter myndighetene i deres etterforskning, heter det i videre.

