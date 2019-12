Thunberg: Verdens ledere mangler innsikt

Den unge, svenske klimaaktivisten Greta Thunberg langer på nytt ut mot verdens ledere.

– Jeg har hatt det privilegium å få reise verden rundt. Min erfaring er at mangelen på innsikt er like stor over alt, ikke minst blant dem som vi har valgt til å lede oss, sa Thunberg i en tale på FNs klimatoppmøte i Madrid onsdag.

– Ledere oppfører seg ikke som om det er en nødsituasjon, for da hadde de handlet, sa den svenske jenta, som fyller 17 år om en knapp måned.

– Vi har ikke lenger tid til ikke å lytte til vitenskapen, understreket Thunberg, som nylig langet ut mot Norge og norsk oljeproduksjon.

