Ti dagers landesorg i Spania

Spanias statsminister Pedro Sanchez, her med munnbind i nasjonalforsamlingen i Madrid onsdag. Han erklærte lørdag ti dagers landesorg for pandemiens ofre i Spania. Foto: Ballesteros / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Spanske myndigheter erklærer ti dagers landesorg for pandemiens ofre. Statsminister Pedro Sanchez sier også at grensene ikke åpnes for turister før i juli.

Over 28.600 personer har mistet livet i landet, som er blant de hardest rammede i verden. – Det er første gang i Spanias historie at en landesorg varer i så mange dager, sa statsminister Pedro Sánchez under lørdagens nettoverførte pressekonferanse fra statsministerpalasset Moncloa i Madrid. Landesorgen gjelder fra og med tirsdag. Det skal flagges på halv stang, og kong Felipe VI skal delta under innledningen av sørgeperioden. Sachez omtalte også landets viktige turistindustri under pressekonferansen, og sa at utenlandske turister igjen kan besøke Spania fra juli måned. – Vi vil garantere at turistene ikke vil løpe noen risiko, og at de heller ikke vil forårsake noen risiko for oss, sa statsministeren. Lørdag deltok flere tusen personer i demonstrasjoner mot smitteverntiltakene Sanchez og hans regjering har innført i Spania. I Madrid og flere andre byer deltok demonstranter i bil i markeringer etter oppfordring fra det høyrepopulistiske partiet Vox. Demonstrantene viftet med spanske flagg, ropte slagord om frihet og oppfordret Sanchez til å trekke seg. (©NTB)