Ti sivile drept av veibombe i Afghanistan

Fem sivile menn, to kvinner og tre barn ble drept da bilen de satt i, ble rammet av en veibombe øst i Afghanistan tirsdag.

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som ifølge en talsmann for innenriksdepartementet fant sted i Ali Sher-distriktet i Khost-provinsen.

Taliban benytter ofte veibomber i sin krigføring. Opprørsgruppen fastholder at det er militære kjøretøy som er mål for angrepene, men ofrene for bombene er ofte sivile.

Over 2.500 sivile er drept og over 5.600 er såret i Afghanistan i år, mange i slike angrep, viser tall fra FNs kontor i landet (UNAMA).

