Tidligere CIA-agent spionasjetiltalt

En tidligere CIA-agent og FBI-lingvist er tiltalt for å ha spionert for Kina, viser rettsdokumenter offentliggjort mandag.

Alexander Yuk Ching Ma er anklagd for å ha delt militære hemmeligheter med kinesiske etterretningsoffiserer på et hotellrom i Hongkong i mars 2001. Han skal også ha holdt kontakten med dem etter at han begynte som lingvist for FBI.

Ma ble anholdt i forrige uke i en spaningsoperasjon.

Saken ble først omtalt av nyhetskanalen NBC News.

