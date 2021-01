Tidligere Farc-topper tiltalt for krigsforbrytelser

Åtte tidligere topper i Farc-geriljaen, flere av dem nå folkevalgte politikere, er tiltalt for krigsforbrytelser av et tribunal i Colombia.

Ifølge tiltalen var de åtte delaktige i bortføringen av over 21.000 mennesker under den 50 år lange borgerkrigen.

Farc inngikk i 2016 en fredsavtale med myndighetene og la ned våpnene. Geriljabevegelsen ble deretter politisk parti, og flere av de tidligere lederne er nå folkevalgte politikere.

Alle de åtte som er tiltalt for krigsforbrytelser tilhørte Farcs sekretariat, som var geriljaens øverste besluttende organ.

Blant de åtte er geriljaens øverste leder Rodrigo Londoño, som nå leder partiet Comunes.

Pablo Catatumbo og Julian Gallo, som sitter i Colombias nasjonalforsamling, er også blant de tiltalte. Det er også Emilo Cabrera, men han døde onsdag.

– Det å frata mennesker friheten og stille krav til løslatelsen deres, er en krigsforbrytelse, slår dommeren Julieta Lemaitre ved Colombias fredstribunal fast.

Tribunalet ble opprettet etter avtale mellom Farc og myndighetene for å stille tidligere gerilja- og regjeringssoldater til ansvar for handlinger begått under borgerkrigen.

