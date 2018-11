Tidligere FN-klimasjef luftet forslag om kjøttforbud på spisesteder om 15 år

Professor, vegetarianer og klimaskeptiker Bjørn Lomborg reagerer på forslag om å sidestille dem som spiser kjøtt med røykerne.

Befolkningsveksten fortsetter i økende omfang, og i 2050 anslås det at det vil være rundt ti milliarder mennesker på jorden.

Klimautfordringer og utfordringer med fremtidig matforsyning var blant temaene som ble drøftet i en paneldebatt på konferansen Websummit i Lisboa tidligere denne måneden. Paneldeltager Christiana Figueres, som er tidligere klimasjef i FN, luftet et radikalt forslag.

- Jeg liker å tenke utenfor boksen. Hvordan hadde det vært om restauranter om 10-15 år hadde begynt å behandle personer som spiser kjøtt på samme måte som røykerne? Hvis de vil spise kjøtt, får de gjøre det utenfor restauranten. Her inne spiser vi ikke kjøtt, sa Christiana Figueres, ifølge SVT.

Figueres legger til grunn at kjøttproduksjon er én av de store klimasynderne, som opptar enorme landarealer som kunne blitt anvendt til annen matproduksjon. Hun henviser til at 80 prosent av arealene som brukes til matproduksjon, går til kjøttproduksjon, som for eksempel avl og dyrking av fôr, melder SVT.

- Vært vegetarianer hele mitt voksne liv

Den danske klimaskeptikeren og vegetarianeren Bjørn Lomborg, som er gjesteprofessor ved Copenhagen Business School, reagerer på forslaget om å forby kjøtt på restauranter i framtiden.

- Jeg har vært en vegetarianer hele mitt voksne liv, fordi jeg ikke vil drepe dyr, så jeg kan identifisere meg med interessen for å fremme mindre kjøtt i dietten vår. Men jeg ønsker at vitenskapen skal være korrekt, skriver Lomborg i et innlegg på nettstedet Project Syndicate.

Lomborg skriver videre at en rekke medieoppslag antyder at drivhusgassutslippene kan halveres ved at alt kjøttkonsumet i verden fjernes. Han mener tallene er villedende.

- En utslippsreduksjon på 50 prosent er oppnåelig dersom man går enda lenger enn vegetarianisme. Det krever at man blir veganer, hvilket betyr at man slutter å spise og bruke alt av dyreprodukter, som melk, egg, honning, kjøtt, fjærfe, sjømat, pels, skinn, ull, gelatin og mye mer. Dette kommer ikke til å bli en mainstream diett eller livsstil med det første, skriver han.

«Rebound effect»

Videre henviser Lomborg til studier som viser at en kjøttfri diett vil trolig redusere et individs utslipp på tilsvarende 540 kilogram med CO2, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig utslippsreduksjon per person i den industrielle verden på 4,3 prosent. Deretter henviser han til fenomenet «rebound effect» (retureffekten).

- Vegetardietter er noe billigere, og sparte penger vil bli brukt på andre varer og tjenester som forårsaker ytterligere drivhusgassutslipp, skriver han.

- I USA sparer vegetarianere rundt syv prosent, og i Storbritannia 15 prosent av matbudsjettet deres. En svensk studie viser at en vegetardiett er ti prosent billigere, som frigjør rundt to prosent av et individs totale budsjett. Den ekstra pengebruken vil forårsake mer CO2-utslipp, som studien konkluderer med at vil utelukke halvparten av de innsparte utslippene fra å bli vegetarianer, fortsetter Lomborg.

Lomborgs tilnærming til problematikken blir imidlertid kritisert av britiske forskere, oh anklager ham for selektiv forskning.

