Tidligere forsvarsminister med skarp kritikk av Trump

Jim Mattis, president Donald Trumps tidligere forsvarsminister, gir i en uttalelse Trump skylden for uroen i landet.

«Donald Trump er den første presidenten i min levetid som ikke gjør noe for å forene det amerikanske folket – later ikke som han prøver heller. I stedet prøver han å splitte oss», sier Mattis i en uttalelse til avisen The Atlantic.

Den tidligere forsvarsministeren oppfordrer det amerikanske folket om å «avvise og holde ansvarlig de ansvarlige som gjør narr av grunnloven».

– Vi er vitne til konsekvensene av tre år uten ansvarlig lederskap, sier Mattis.

Mattis ble Trumps første og USAs 26. forsvarsminister 20. januar 2017. Han satt i ett år og elleve måneder. Han var uenig med presidenten i flere sentrale utenrikspolitiske saker og trakk seg etter at Trump mot Mattis' vilje kunngjorde en amerikansk tilbaketrekking fra Syria.

Mattis har siden avgangen latt være å gå offentlig ut mot president Trump, fordi han mener han skylder nasjonen ro mens Trump sitter ved makten.

