Tidligere general i Venezuela har meldt seg etter amerikansk narkosiktelse

En tidligere general i Venezuela skal ha overgitt seg i Colombia og er pågrepet av det amerikanske narkotikapolitiet DEA etter at han torsdag ble etterlyst.

Cliver Alcalá-Cordones ble torsdag etterlyst av amerikanske myndigheter som én av totalt 14 personer, deriblant sittende president Nicólas Maduro. USAs justisdepartement har siktet Maduro og flere av hans medarbeidere for «narko-terrorisme».

Alcalá-Cordones var tett knyttet til Venezuelas tidligere president Hugo Chávez og skal i årevis skal ha vært en uttalt kritiker av etterfølgeren Maduro. Likevel ble han siktet og etterlyst av det føderale narkotikapolitiet DEA.

Fire kilder, som alle har bedt om anonymitet, har bekreftet pågripelsen av den tidligere hærsjefen til nyhetsbyrået AP. Alcalá-Cordones ble pågrepet i Colombia og ført til New York hvor han skal stilles for retten.

Etter at siktelsen ble kjent torsdag skal den tidligere generalen ha vakt oppsikt med en uttalelse om at han skal bygget opp et våpenarsenal i Colombia for å angripe Venezuela. På den andre siden skal president Maduro ha hevdet at DEA støttet Alcalá-Cordones i en plan om å drepe ham og flere andre politiske ledere.

(©NTB)