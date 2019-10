Tidligere Hvite hus-ansatt vitner om kaos i Det hvite hus

Tidligere Russland- og Ukraina-rådgiver Fiona Hill forteller om sterk splittelse i Det hvite hus om president Donald Trumps press mot Ukraina.

Under en ti timer lang høring bak lukkede dører i Representantenes hus mandag fortalte hun at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton ble så opprørt at han ba henne varsle Det hvite hus' advokater, ifølge New York Times.

Bolton kom i konflikt med USAs EU-ambassadør Gordon Sondland, som samarbeidet med Trumps personlige advokat Rudy Giuliani om å presse Ukraina til å etterforske Joe Biden og hans sønn, ifølge tre personer som hørte vitnemålet.

Hill sa at Bolton ba henne varsle advokatene i Det hvite hus om arbeidet som Sondland, Giuliani og Mick Mulvaney, stabssjef i Det hvite hus, gjorde i Ukraina, på siden av alle offisielle kanaler.

Hill er den første fra Det hvite hus som vitner i riksrettsgranskingen i Kongressen. Hun sluttet som rådgiver få dager før en CIA-agent kom med det første varselet om Trumps telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Den førte til at demokratene besluttet å innlede gransking med sikte på riksrett.

