Tidligere president i Sør-Korea dømt til 15 års fengsel

Sør-Koreas tidligere president Lee Myung-bak er dømt til 15 års fengsel for korrupsjon.

Det ble tatt ut tiltale i saken i forrige måned, og påtalemyndigheten mente Lee fortjente 20 års fengsel for blant annet bestikkelser og underslag.

Saken mot Lee betyr at alle fire av Sør-Koreas gjenlevende ekspresidenter enten er tiltalt eller dømt for en eller annen form for kriminalitet.

Lees etterfølger Park Geun-hye risikerer å tilbringe over 30 år i fengsel etter å ha blitt dømt for korrupsjon, maktmisbruk og ulovlig innblanding i valget i 2016.

Mest sett siste uken