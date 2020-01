Tidligere produksjonsassistent brast i gråt flere ganger da hun vitnet mot Weinstein

Mimi Haley avla en følelsesladd forklaring om hvordan hun ble voldtatt av Harvey Weinstein i 2006 da hun mandag inntok vitneboksen under rettssaken mot ham.

Den tidligere produksjonsassistenten forklarte at hun ble voldtatt av Weinstein i hans leilighet i Soho. Bare en uke senere skal han ha utsatt henne for et nytt overgrep på et hotellrom i New York.

Weinstein er blitt anklaget for seksuelle overgrep og upassende seksuell oppførsel av et stort antall kvinner, men tiltalen gjelder kun overgrep mot to.

I sin forklaring sa Haley at hun gjorde desperate forsøk på å få ham bort, men Weinstein, som da var en av Hollywoods mest framgangsrike filmprodusenter, skal ha overmannet henne, presset henne ned, dratt ut tampongen hennes og utført oralsex.

– Hver gang jeg forøkte å komme meg ut av senga, dyttet han meg tilbake og holdt meg nede. Han dyttet meg ned, han holdt meg nede og i armene. Jeg sa «nei, nei». Og det var da jeg begynte å forstå hva som faktisk skjedde: Jeg ble voldtatt, sa Haley.

En uke senere skal hun ha blitt utsatt for et nytt overgrep idet han ba henne møte ham på et hotell.

– Jeg forsøkte å forstå hva som hadde skjedd, hvorfor det hadde skjedd. Jeg var ikke sikker på hvordan jeg skulle håndtere det, sa hun.

Men det tok ikke lang tid før hun forsto at det samme skulle skje igjen, forklarte hun.

– Han tok hånden mi og dro meg mot senga. Jeg ble helt nummen. jeg tenkte: Nå begynner det igjen.

Hvis Weinstein blir kjent skyldig, risikerer han livsvarig fengsel.

