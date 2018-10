Tidligere rådgiver mener Hillary Clinton bør stille til nytt presidentvalg

«Kommer jula tidlig i år?» svarer Det hvite hus.

- Det er forunderlig at Hillary Clintons navn ikke nevnes - verken uhøytidelig eller i formelle undersøkelser - som en 2020-kandidat.

Det sier den tidligere presidentkandidaten og førstedamens rådgiver Philippe Reines til politico.com, i en artikkel om Hillary Clintons fremtid i det demokratiske partiet i USA.

Han mener det ikke finnes gode argumenter for at den tidligere førstedamen, som var demokratenes kandidat da hun svært overraskende tapte presidentvalget i USA for Donald Trump i november 2016, skal holde en lav profil når Trump etter alle solemerker stiller til gjenvalg om to år.

- 65 millioner stemte på henne

Etter valgnederlaget i 2016 har partiet vært rammet av en lederkrise, men i mangelen på tydelige lederskikkelser har det likevel ikke manglet på forslag til mulige kandidater.

Det er ventet at både tidligere visepresident Joe Biden, Massachusetts-senatoren Elizabeth Warren og Vermont-senatoren Bernie Sanders - som tapte demokratenes nominasjonsvalg for Hillary Clinton i 2016 - vil stille som kandidater til valget, mens flere demokratiske velgere også håper at en kjendis som Oprah Winfrey kan være det som skal til for å kaste Donald Trump ut av Det hvite hus.

Men Philippe Reines mener altså at Hillary Clinton er en like god kandidat som noen.

- Hun er ett år yngre enn Donald Trump. Hun er fire år yngre enn Joe Biden. Er grunnen (til at hun ikke nevnes, red.an.) at hun har stilt før? Dette vil bli Bernie Sanders' andre gang, og Bidens tredje gang. Er det mangelen på støtte? 65 millioner mennesker stemte på henne, sier den tidligere Clinton-rådgiveren.

- Sjansene er ikke null

Clinton fikk som kjent flere stemmer enn Donald Trump i det amerikanske valget, men tapte likevel klart antallet valgmenn fra de ulike delstatene.

Reines mener at den største tabben demokratene kan begå er å ignorere Clinton på grunn av nederlaget for to år siden.

BITTER VALGKAMP: Valgkampen mellom Hillary Clinton og Donald Trump i 2016 var preget av skittkasting fra begge sider.

- Hun er smartere enn de fleste, tøffere enn de fleste, hun kan samle inn mer penger enn de fleste, og det var en kamp til døra sist gang, sier han.

Og selv om Clinton selv har sagt at hun ikke vil stille til et nytt valg, lukker ikke Reines døra helt for muligheten.

- Sjansene ligger et stykke mellom «svært usannsynlig» og null. Men de er ikke null, sier han.

«Kommer jula tidlig i år?»

I Donald Trumps leir reagerer man med glede over uttalelsene.

«Kommer jula tidlig i år?» spør talsperson for Det hvite hus, Sarah Sanders, på Twitter.

Christmas coming early this year? https://t.co/eO4RYOTwtZ — Sarah Sanders (@PressSec) October 19, 2018

Liberale i USA er imidlertid skeptiske til idéen.

«Selv de som stemte Hillary vil verken se eller høre fra henne igjen», skrev filmskaperen Billy Corben nylig på Twitter.

Den tidligere førstedamen har fått skarp kritikk, også fra eget hold, etter at hun nylig uttalte at ektemannen Bill Clintons skandaleomsuste forhold til Monica Lewinsky på 1990-tallet ikke dreide seg om maktmisbruk.

«Jeg tipper at dette ikke er nyheten de demokratiske kandidatene ønsker seg før mellomvalget», skrev tidligere rådgiver for Barack Obama, David Axelrod, da.

Mest sett siste uken