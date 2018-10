Tidligere sentralbanksjef frykter USA er i ferd med å bli et rikmannsvelde

Overmot, økende mistro mot myndighetene og en stadig økende konsentrasjon av rikdom hos et lite mindretall bekymrer USAs tidligere sentralbanksjef Paul Volcker.

Volcker er særlig kjent for sin innsats for å få bukt med inflasjonen som herjet amerikansk økonomi på 70-tallet. Han var sentralbanksjef i årene fra 1979 til 1987, under presidentene Jimmy Carter og Ronald Reagan.

91-åringen er svært bekymret for utviklingen i USA.

– Vi er i et helvetes rot i alle retninger, sier han i et intervju med New York Times. Han sier han er bekymret for at USA er i ferd med å bli et plutokrati, det vil si et samfunn der en liten minoritet av de rikeste har makten.

– Polarisering mellom, og til og med innad i de politiske partiene, hånd i hånd med den stadig økende innflytelsen fra rikdom konsentrert på få hender, har paralysert nøkkelelementer i den offentlige beslutningsprosessen, skriver Volcker i forordet til sin nye bok, «Keeping at it».

– Vi har et stort antall enormt rike folk som har overbevist seg selv om at de er rike fordi de er smarte og konstruktive. Og de liker ikke myndighetene, og de liker ikke å betale skatt, sier han.

I boken sin understreker den tidligere sentralbanksjefen at «ingen kraft på jorda» i lengden kan motstå «tusenvis av individer og hundrevis av millioner dollar i sumpen i Washington, som har som mål å påvirke lovgiving og valgprosess».

– Respekten for myndighetene, respekten for høyesterett, respekten for presidenten – alt er borte. Til og med respekten for sentralbanken, sier han.

