Tidligere spionsjef: - Jeg ville aldri ha vervet en pensjonert grenseinspektør

Norske Frode Berg hevder han var på oppdrag for E-tjenesten. - Virker veldig lite profesjonelt, i beste fall, sier tidligere sjef for etterretningsgruppen E 14.

Søndag innrømmet den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg (62) overfor Dagbladet at han var i Moskva for den norske E-tjenesten. Berg er siktet for spionasje og har sittet varetektsfengslet i Russland siden 5. desember.

Ola Kaldager var sjef for den topphemmelige, norske etterretningsgruppen E 14 i et tiår fra midten av 1990-tallet. Han mener Berg har vært naiv, og beskriver rekrutteringsprosessen som uprofesjonell.

- Man må tillegge at han ikke var ansatt i E-tjenesten. Han var på mange måter en naiv person som var utenfor. Men med så lang erfaring som grenseinspektør, burde han skjønne at dette ikke var så veldig lurt. I Russland er grenseinspektører enten Gru-folk (russisk etterretningstjeneste) eller FSB (russisk sikkerhetstjeneste). Russland fra sin side regner med at det samme gjelder på den andre siden av grensen. Hvis du er grenseinspektør, vil du være under en viss oppsikt hvis du er i Russland, sier Kaldager til Nettavisen.

Ola Kaldager ledet etterretningsgruppa E14 i et tiår.

- Ville du ha vervet en tidligere grenseinspektør til å være kurér for E-tjenesten, Kaldager?

- Nei. Aldri. Det virker veldig lite profesjonelt, i beste fall.

Berg hadde en konvolutt med 300 euro i kontanter da han ble pågrepet av FSB i desember i fjor. FSB mener pengene skulle overleveres til en kontaktperson som betaling for informasjon om den russiske Nordflåten.

- Har kanskje ikke vært rette mann

Berg har overfor sine advokater uttrykt at han føler seg sviktet og lurt av norske myndigheter, og at han ikke innså alvoret eller konsekvensene av oppdragene fra E-tjenesten, ifølge NTB.

- Jeg synes i utgangspunktet at han må ha vært naiv som har havnet i denne situasjonen her. Men så er det en moralsk side ved denne saken. Han har kanskje ikke vært den rette mannen. Han er et voksent menneske, og må stå for sine gjerninger, men man bør være veldig forsiktig når man velger folk til denne typen jobber, sier Kaldager.

- I utgangspunktet har de brukt en tidligere grenseinspektør som reiser rundt med penger i Russland. Det virker ikke spesielt profesjonelt, sier Kaldager.

- Passer bra for russerne

Via sin advokat, Brynjulf Risnes, har Berg hevdet at han har hatt flere reiser siden 2015 der han har hatt oppdrag for E-tjenesten.

- Er det noen grunn til å betvile at Berg snakker sant, Kaldager?

- Nei, det tror jeg ikke. Uten at jeg kjenner detaljene mer enn deg, så tyder dette på at russerne har ganske mye på ham. Dette passer også bra for russerne. De har fått utvist en masse folk på grunn av spionasje. De gjør det de kan for å få mye ut av denne saken for å vise at det ikke bare er dem som gjør sånt, sier Kaldager.

Kaldager henviser til giftangrepet i Storbritannia tidligere i vinter, som førte til at et hundretalls russiske diplomater ble utvist fra en rekke vestlige land. Én russisk diplomat i Norge ble også utvist som følge av giftangrepet mot den russiske dobbeltagenten Sergeij Skripal og hans datter Julia.

Karsten Friis leder forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved NUPI. Han tror i utgangspunktet at Berg snakker sant om at han handlet på vegne av E-tjenesten.

- Det er vel ingen grunn til å tro at han ikke snakker sant, men det kan være nyanseringer i andre versjoner. Det ville vært overraskende om dette var kokt opp på egenhånd, sier seniorforsker ved NUPI, Karsten Friis, til Nettavisen.

- Hvis Frode Berg snakker sant, hva sier denne avsløringen om standarden til E-tjenestens rekrutteringsprosess, Friis?

- Vi vet ikke hva som er blitt sagt mellom Frode Berg og E-tjenesten. Vi vet ikke nok om prosessen eller hvor profesjonell den eventuelt har vært. Så det synes jeg er vanskelig å svare på. Men som en voksen mann, må man uansett ta ansvar for egne handlinger. Hvor mye han har blitt opplært, advart eller opplyst om risikoen, vet vi ingenting om, sier Friis.

- Vanskelig å finne en løsning

Friis tror ikke nyheten om at Berg angivelig handlet på vegne av E-tjenesten, vil ha noen stor betydning for selve saken.

- Jeg tror ikke dette vil endre så mye. Alle involverte har visst om dette. Det er bare alle oss andre som ikke har visst om dette. Så det forandrer ikke så mye på prosessen. Men det generelle sikkerhetspolitiske klimaet mellom Russland og Vesten, gjør det ikke enklere å finne en løsning på bakrommet, sier Friis og understreker at han ikke har noe innsikt i selve prosessen.

Verken E-tjenesten eller Utenriksdepartementet har ønsket å kommentere påstandene fra Berg overfor pressen.

Fakta om Frode Berg

* Frode Berg (62) er en tidligere grenseinspektør bosatt i Kirkenes. * Berg jobbet ved grensekommissariatet i Sør-Varanger i 25 år fram til 2014, da han ble pensjonist. Han har i flere år vært sterkt engasjert i norsk-russisk samarbeid. * Berg ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter. Han er anklaget for å ha forsøkt å anskaffe hemmelige dokumenter om den russiske flåten og er siktet for spionasje. * Berg har forklart til sin russiske advokat at han opplevde å ha blitt narret i en felle. Han skal ha blitt bedt av nordmenn om å overlevere pengesummen i Moskva. * Søndag sier Bergs advokater at nordmannen var klar over at han handlet på oppdrag fra den norske E-tjenesten, men fastholder at han ble lurt eller sviktet. * Den 2. februar ble varetektsfengslingen av Berg forlenget med tre måneder fram til 5. mai.

