Tidligere SS-soldat døde før rettssaken

En tidligere tysk SS-soldat som risikerte opptil fem års fengsel for hatefulle ytringer, døde søndag, 96 år gammel.

Karl Münter ble i 1949 dømt til døden in absentia i Frankrike for sin rolle i en massakre i den franske landsbyen Ascq, der 86 gutter og menn ble drept under andre verdenskrig.

I 1955 ble han benådet som ledd i en forsoningsavtale mellom Frankrike og Tyskland, og deretter var det stille rundt ham helt til han lot seg intervjue av TV-kanalen ARD i november i fjor.

Den tidligere SS-soldaten stilte i intervjuet spørsmål ved det faktum at 6 millioner jøder ble drept under holocaust. Han sa også at ofrene for massakren i Ascq i 1944 selv var skyld i at de ble drept.

Påtalemyndigheten i Niedersachsen tiltalte Münter for oppmuntring til hat og for å ha svertet ofrenes minne i forbindelse med uttalelsene.

En talskvinne for påtalemyndigheten opplyste søndag at det ikke blir noen rettssak mot Münter.

– Jeg kan bekrefte at han døde av naturlige årsaker, sa Christina Pannek.

