Tidligere statsminister melder seg ut av Venstre i Danmark i protest

Lars Løkke Rasmussen, tidligere leder og statsminister for Venstre, Danmarks største borgerlige parti, melder seg ut. Han trakk seg som partileder i august.

Rasmussen opplyste om utmeldelsen i en melding på Facebook fredag.

– Med lyst og mot til å møte den nye verdenen som står foran oss, men naturligvis også med vemod, har jeg ved nyttår besluttet å sette meg selv fri og melde meg ut av Venstre etter 40 års medlemskap, skriver han.

Han nevner konflikten rundt nylig avgåtte nestleder Inger Støjberg som en medvirkende årsak. Støjberg ble til slutt tvunget til å gå av etter en lang og offentlig konflikt med partileder Jakob Ellemann-Jensen.

Det toppet seg da Ellemann-Jensen sa at han støttet riksrettssak mot Støjberg. Nestlederen fikk hard kritikk i en granskningsrapport som følge av hennes ordre om at asylpar måtte splittes ved ankomst til Danmark hvis den ene var under 18 år.

– Demokratiet kortsluttes

Ordren, som Støjberg ga mens hun var minister under flyktningbølgen i 2016, viste seg å være ulovlig. Tirsdag gikk hun av som nestleder. Fredag fikk hun følge av Rasmussen, hennes tidligere partileder og statsminister.

– Det har ikke vært en lett beslutning, men den er modnet over tid. De siste dagene har gjort meg sikker i min sak. Jeg trodde ellers det var en engangshendelse at medlemsdemokratiet i Venstre ble kortsluttet av partiets forretningsutvalg, skriver Rasmussen.

Han viser formodentlig til at også han ble presset til å gå av uten at det var landsmøtet som tok den avgjørelsen.

Politisk kommentator Hans Engell sier utmeldelsen kommer på et «ualminnelig ubeleilig tidspunkt» for Venstre, og at partiet nå har mistet to av sine største stemmesankere i Rasmussen og Støjberg.

Blir løsgjenger

Rasmussen fortsetter som innvalgt i Folketinget, men nå som uavhengig representant.

Rasmussen var Danmarks statsminister fra 2009 til 2011 og på nytt fra 2015 til 2019. Han var partileder i Venstre fra 2009 og fram til han trakk seg i høst. Han har også vært finans-, innenriks- og helseminister.

Jakob Ellemann-Jensen tok i september over som Venstre-leder. Han er sønn av tidligere utenriksminister og partileder Uffe Ellemann-Jensen.

