Tidligere sykepleier tilstår drap på 100 pasienter

Niels Högel dekker ansiktet med en mappe under rettssaken som startet i Oldenburg i Tyskland tirsdag. 41-åringen, som er tidligere sykepleier, tilsto at han har drept 100 pasienter med medisiner på to tysker sykehus. Til venstre forsvarer Ulrike Baumann. Foto: Julian Stratenschulte / AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )