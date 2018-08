Tildekkingsforbudet har trådt i kraft i Danmark

Demonstranter i København og Aarhus kledde seg i burka og nikab da de onsdag demonstrerte mot det danske tildekkingsforbudet.

Forbudet trådte i kraft samme dag, to måneder etter at det ble vedtatt i Folketinget.

Politiet hadde på forhånd opplyst at de ikke kom til å gripe inn overfor demonstranter ikledd burka og nikab, melder Danmarks Radio (DR).

Den borgerlige mindretallsregjeringen fikk forslaget gjennom ved hjelp av støtte fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Tildekkingsforbudet anses først og fremst som et forbud mot at kvinner bærer de heldekkende muslimske plaggene nikab og burka. Men ifølge DR er det nå også forbudt å bære løsskjegg, finlandshetter, munnbind og ridderhjelm. Unntak kan gis, for eksempel når det gjelder julenissedrakter, og det er opp til politiet å vurdere hvor mye tildekking som skal til for at det rammes av forbudet.

Ved første gangs overtredelse straffes personen med en bot på 1.000 danske kroner. Fra og med fjerde overtredelse tidobles boten.

Det er ikke kjent hvor mange kvinner som bærer nikab og burka i Danmark, men flere av dem har uttalt at de vil fortsette å bære de religiøse plaggene til tross for forbudet.

