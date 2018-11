Times: May har inngått økonomisk avtale med EU

Statsminister Theresa May har inngått en avtale med EU som sikrer britiske selskaper fortsatt tilgang til europeiske markeder etter Brexit, melder The Times.

Britiske og europeiske forhandlere skal ha kommet fram til en tentativ avtale som omhandler alle aspekter ved framtidig samarbeid om økonomiske tjenester, opplyser kilder i regjeringen, ifølge The Times.

Signalene om at en løsning er nær dukket opp allerede onsdag, da Storbritannias statsminister Dominic Raab i et brev til Parlamentets brexitkomité skrev at skilsmisseavtalen med EU snart er i boks og kan være klar innen 21. november. Der framgår det videre at det er uenighet om løsningene for irskegrensa som gjør at forhandlerne står fast.

Statsminister Theresa May opplyste i oktober at 95 prosent av brexitavtalen med EU nå er klar. Britene skal etter planen forlate EU 29. mars neste år.

