Titalls sivile behandles etter påstått gassangrep i Aleppo

En syrisk tjenestemann sier minst 50 sivile får behandling etter det myndighetene sier var et angrep med giftgass utført av syriske opprørsgrupper i Aleppo.

Syrias statskanal sendte natt til søndag bilder av de sivile ved et sykehus i byen. Den britiskbaserte observatørgruppen Syrian Observatory for Human Rights, (SOHR) sier det er en stank av gass i Aleppo etter at prosjektiler ble avfyrt.

Ifølge leger ved sykehuset har pasientene plager som pusteproblemer og uklart syn. Tjenestemannen Haj Taha sier symptomene antyder at ofrene er blitt eksponert for klorgass.

Opprørskommandør Abdel-Salam Abdel-Razak sier opposisjonen verken har giftgass eller er i stand til å fremstille slik gass. Han beskylder myndighetene for å prøve å stille opprørerne i et dårlig lys. Abdel-Razak tjenestegjorde i Syrias kjemiske våpenprogram før han byttet side tidlig i konflikten som begynte 2011.

En talsmann for opprørerne, Mustafa Sejari, avviser også anklagene og hevder at påstandene kom etter at regjeringen skjøt granater mot opprørskontrollerte områder, noe som er i strid med en russiskstøttet våpenhvile. Sejari hevder Assad-regimet forsøker å undergrave våpenhvilen.

Regjeringen har også tidligere beskyldt opprørere i Syria for å ha brukt gass i et angrep utenfor Aleppo i 2013. FN har på sin side beskyldt regjeringsstyrkene for å ha brukt klorgass i to angrep i 2014 og 2015 og nervegassen sarin i et angrep i fjor. I tillegg er ekstremistgruppen IS beskyldt for ha brukt sennepsgass ved to anledninger i krigen i Syria.

(©NTB)

Mest sett siste uken