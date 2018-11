Titusener av migranter forsvunnet siden 2014

Den økende migrasjonen i verden krever titusener av menneskeliv. Siden 2014 er nesten 57.000 mennesker erklært døde eller savnet, viser en oversikt fra AP.

Tallet er nesten dobbelt så høyt som det FNs organisasjon for migrasjon (IOM) opererer med. IOM har inntil nylig vært den eneste organisasjonen som har forsøkt å tallfeste ofrene for de globale migrasjonsstrømmene.

AP har imidlertid gått gjennom alle tilgjengelige oversikter fra organisasjoner, kriminaltekniske undersøkelser, lister over døde og savnede og opplysninger som er framkommet i intervjuer med tusenvis av migranter.

Associated Press mener at selv deres tall er for lave og at tusener av lik ligger begravd i ørkener eller går i oppløsning i havet uten noen gang å bli registrert. En stor feilkilde er det også at familier ikke alltid melder fra om sine savnede fordi de er migranter uten lovlig opphold noe sted.

Dessuten er det uklart for mange familier hvor deres fedre og sønner har tatt veien.

AP melder som eksempler at kirkegårder i Gauteng-provinsen i Sør-Afrika og den tunisiske kystbyen Zarzis fylles opp av uidentifiserte lik. Lignende situasjoner meldes det om i Hellas, Italia og Libya.

