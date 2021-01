Titusener dukket ikke opp til vaksinasjon i India

Titusener som hadde takket ja til å bli vaksinert mot koronavirus i India i helgen, dukket ikke opp til avtalen.

Vaksinasjonsprogrammet ble startet lørdag. Da ble 224.000 av de 300.000 planlagte vaksinasjonene utført, ifølge myndighetene.

Men i hovedstaden New Delhi dukket bare 53 prosent av dem som skulle vaksineres, opp. I delstaten Tamil Nadu var det bare 16 prosent som kom til timen. På et legesenter i Rohtak i delstaten Haryana opplyser en lege at bare 29 prosent kom.

– Folk er veldig redd. Vi kan ikke tvinge noen til å ta vaksinen. Det er frivillig, sier legen, som uttaler seg anonymt.

– Disse tallene vil øke etter hvert som folks tillit styrkes. Og for å få det til, må vi bekjempe desinformasjon, sier Suneela Garg i hovedstadens innsatsgruppe mot koronaviruset.

Den indiske regjeringen har iverksatt et av verdens mest ambisiøse vaksinasjonsprogrammer. Målet er at 300 millioner av de 1,3 milliardene i landet har latt seg vaksinere innen juli.

India har registrert nærmere 10,5 millioner smittede siden pandemiens utbrudd, det nest høyeste tallet i verden.

Så langt er to vaksiner godkjent for bruk i landet.

(©NTB)

Reklame Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus