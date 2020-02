Titusener vil protestere mot AfD i tysk delstat

Thomas Kemmerich fra Fridemokratene fikk en svært kort periode som regjeringssjef i delstaten Thüringen. Det at han ble valgt ved hjelp av AfDs representanter i delstatsforsamlingen, skapte så sterke reaksjoner at han ble tvunget til å gå av. Lørdag er det duket for en stor demonstrasjon mot alt samarbeid med ytre høyrepartiet. Foto: Martin Schutt / DPA via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)