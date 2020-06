Titusenvis demonstrerte mot rasisme i England for andre dag på rad

Titusenvis av demonstranter har fylt gatene i London og andre britiske byer for andre dag på rad. I Bristol kastet de statuen av en slavehandler i elva.

Etter lørdagens massemønstring hadde både Londons politisjef og Storbritannias helseminister bedt folk om å bli hjemme på grunn av fare for spredning av koronaviruset.

Men demonstrantene ignorerte advarselen og fylte gaten utenfor USAs ambassade i hovedstaden. Journalister anslår at titalls tusen møtte fram, skriver Reuters.

I Bristol sørvest i England marsjerte rundt 10.000 mennesker gjennom sentrum søndag. Her rev jublende demonstranter ned statuen av slavehandleren Edward Colston og dumpet den i elva Avon, viser bilder på sosiale medier.

Politiet har startet etterforskning av hendelsen.

Også i Manchester deltok flere hundre mennesker i en antirasistisk protest for andre dag på rad.

Mange hadde både munnbind og hansker, men flertallet var ikke i stand til å følge myndighetenes smittevernråd om å holde to meters avstand, melder nyhetsbyrået PA.

Etter lørdagens fredelige demonstrasjon i London brøt det ut opptøyer, og 14 politibetjenter ble skadd, to av dem alvorlig. 29 personer ble pågrepet.

– Jeg er dypt lei meg og deprimert over at et mindretall av demonstrantene utøvde vold mot politifolk i sentrum av London i går kveld, sa politisjef Cressida Dick søndag.

