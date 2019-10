Titusenvis drevet på flukt fra ny offensiv i Syria

Flere titall tusen mennesker er drevet på flukt som følge av Tyrkias militæroffensiv nordøst i Syria.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser torsdag ettermiddag at over 60.000 er blitt internt fordrevet bare det siste døgnet.

Samtidig opplyser FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) at «titall tusen sivile» har lagt ut på flukt for å komme seg i sikkerhet under offensiven.

Et stort antall innbyggere i grenseområdene ved Ras al-Ain, Tell Abyad og Derbasiyeh har flyktet fra sine hjem og østover mot byen Hasaka, ifølge SOHR.

