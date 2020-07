Titusenvis pågrepet for brudd på koronaregler i Zimbabwe

Sykepleiere som streiker i protest mot dårlig lønn og arbeidsforhold i Zimbabwe, er blant dem som er blitt pågrepet under pandemien. Bildet er fra en demonstrasjon ved et sykehus i Harare 6. juli. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Over 105.000 personer er siden mars pågrepet for å ha brutt reglene som er innført for å hindre koronaspredning, opplyser politiet i Zimbabwe til BBC.

Bare de siste to dagene er rundt 1.000 mennesker pågrepet for «unødvendige bevegelser» eller for ikke å ha brukt munnbind, ifølge politiet. Zimbabwes myndigheter har bare bekreftet rundt 1.500 smittetilfeller og 25 koronarelaterte dødsfall i landet. Restriksjonene er blitt myket opp noe siden starten av pandemien. Kritikere anklager ifølge BBC regjeringen for å bruke smitteverntiltakene for å slå ned på opposisjonen og pågripe aktivister, noe myndighetene benekter. Opposisjonen har planlagt landsomfattende protester mot president Emmerson Mnangagwa 31. juli. (©NTB)

