Titusenvis trosser virus for Trumps første folkemøte på flere måneder

Titusenvis av Trump-tilhengere fra hele USA har kommet til Tulsa i Oklahoma for å delta på presidentens store folkemøte, det første på flere måneder.

Møtet starter lørdag klokka 19 lokal tid og er det første store folkemøtet presidenten holder siden 2. mars.

Allerede mange timer før møtet startet var gatene rundt BOK Arena i Tulsa fullt av folk med røde Trump-capser og T-skjorter med påskriften «Make America Great Again» og «Keep America Great», Trumps valgkamp-slagord.

Men det var ikke mange munnbind å se, og det virket heller ikke som folk brydde seg om å holde avstand til hverandre slik smittevernreglene tilsier.

Oklahoma er blant delstatene som har hatt relativt lite smitte. Men helseeksperter har advart om at viruset kan spre seg blant de fremmøtte på folkemøtet.

Trump har selv tonet ned faren for smitte. Men få timer før folkemøtet startet, ble det kjent at seks av hans valgkampmedarbeidere har testet positivt på koronaviruset.

Bryr seg ikke om smittefare

Men Trumps tilhengere ser ikke ut til å bry seg nevneverdig over smittefaren.

– Vi er her i dag for å vise at vi støtter president Trump, og at vi, folket, vinner valget uansett hva de falske nyhetsmediene og andre liberale, venstreorienterte, tankekontrollerende store bedrifter sier, lyder det fra Brad, som ikke vil oppgi etternavnet sitt.

En annen som vil inn og høre på Trump, er 19 år gamle Stephen Corley. Han har ventet utenfor arenaen i Tulsa siden tirsdag for å være sikker på å komme inn og sikre seg en god plass.

– Dette er et kjempeviktig øyeblikk for oss alle, sier han.

– Vi har alle et felles formål og et felles mål. Dette er en mulighet som kun kommer én gang i livet.

Må love å ikke saksøke

Alle de 19.000 menneskene som har ventet utenfor i timevis for å så slippe inn arenaen, har måtte skrive under på at de ikke vil saksøke Trumps valgkamp dersom de skulle bli smittet av koronaviruset.

Over 120.000 mennesker er døde av covid-19 i USA, og Trump har fått massiv kritikk for ikke å ha gjort nok for å hindre pandemiens utbredelse.

Koronapandemien har også i stor grad påvirket USAs økonomi og ført til skyhøy arbeidsledighet.

