TMZ: - Demi Lovato er på sykehus etter heroinoverdose

Skal ha blitt kjørt til sykehus tirsdag formiddag.

Artisten Demi Lovato (25) er kjørt til sykehus i Los Angeles etter å ha tatt en overdose, melder TMZ.

Ifølge TMZs kilder ble Lovato kjørt i ambulanse fra huset sitt i Hollywood Hills like før 12 tirsdag formiddag, og får nå behandling på sykehuset.

Tilstanden hennes er ukjent, men ifølge kildene skal det være snakk om en heroinoverdose.

Avslørte narkotikabruk i ny låt



Lovato har kjempet mot narkotikabruk i mange år. I mars feiret hun imidlertid seks år som nykter, men det tok ikke lang tid før ryktene begynte å gå om at popstjernen hadde begynt å bruke narkotika igjen.

Nylig slapp hun låta «Sober», hvor hun synger om misbruket:

«Mama, I'm so sorry I'm not sober anymore. And Daddy, please forgive me for the drinks spilled on the floor,» synger Lovato, og fortsetter:

«To the ones who never left me. We've been down this road before. I'm so sorry, I'm not sober anymore.»



I juni var Lovato i Oslo og holdt konsert i Oslo spektrum.

Fotografert med alkohol



At Lovato har slitt med narkotikamisbruk. har vært kjent siden 2010.

- Jeg greide meg ikke i mer enn 30 minutter til en time uten kokain, og jeg tok det med meg på fly. Jeg smuglet det med meg og ventet til alle på første klasse sov, slik at jeg kunne ta det på stedet, sa Lovato i et intervju med Access Hollywood i 2013.

Etter seks år som nykter, ble Lovato fotografert med alkohol i hånda på fest i april 2018. Artisten nektet imidlertid for at hun hadde falt av vogna.



- Jeg trenger ikke å forsvare noe, men det var Red Bull, skal artisten ha sagt ifølge The Daily Mail.



Støttemeldinger



Demi Lovato fikk sitt gjennombrudd da hun spilte Mitchie Torres i Disney-filmen Camp Rock og oppfølgeren Camp Rock 2: The Final Jam.



Hun har gitt ut fem album som soloartist, og har hatt sju singler på Billboards topp 20-liste. Blant hennes mest kjente singler, er blant annet Skyscraper, Give Your Heart a Break og Sorry Not Sorry.



Lovato har også vært dommer i den amerikanske versjonen av X-factor, og hadde også en liten rolle i TV-suksessen Glee.

Lovato var i et profilert forhold med That 70's Show-stjernen Wilmer Valderrama i seks år. Hun har også vært åpen om at hun har slitt med psykiske lidelser og spiseforstyrrelser.

På sosiale medier hagler det nå inn med støttemeldinger, deriblant fra artisten Ariana Grande, som skriver «jeg elsker deg, Demi Lovato».

i love u @ddlovato — Ariana Grande (@ArianaGrande) July 24, 2018

Et innlegg delt av Demi Lovato (@ddlovato) Juli 23, 2018 kl. 3:27 PDT

Frecklesss Et innlegg delt av Demi Lovato (@ddlovato) Juli 5, 2018 kl. 6:12 PDT

Mest sett siste uken