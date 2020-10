To aktivister pågrepet for «vold mot dronningen» i Thailand

Studenter står i spissen for den nye demokratibevegelsen i Thailand. De bruker et symbol med tre fingre for å vise motstand mot det nåværende politiske systemet. Foto: Gemunu Amarasinghe / AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

To thailandske demonstranter ble fredag pågrepet og siktet for vold mot landets dronning etter at titusener protesterte mot regjeringens forsamlingsforbud.

Ekachai Hongkangwan and Bunkueanun Paothong var blant demonstrantene som flokket seg rundt en bilkolonne med dronning Suthida onsdag. Kolonnen passerte like ved regjeringsbygningene, der tusener av demonstranter krevde politiske reformer, deriblant at loven som forbyr kritikk av kongehuset, fjernes. Thailands regjering, som ledes av tidligere juntaleder Prayut Chan-o-cha, ga torsdag orde om at det er forbudt å samles flere enn fire personer. Rundt 10.000 demonstranter trosset samme kveld forbudet, og nye protester er varslet i Bangkok sentrum fredag kveld. (©NTB)