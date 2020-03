To amerikanske soldater drept i Irak

To amerikanske soldater er drept i kamper mot IS i Irak, opplyser den amerikanskledede koalisjonen mot IS.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– De to ble drept av fiendtlige styrker søndag, da de var ute på et rådgivingsoppdrag for irakiske sikkerhetsstyrker, heter det i en uttalelse fra koalisjonen. Soldatene var med på en aksjon mot et av IS' tilholdssteder nord i den sentrale delen av landet. Irak erklærte seier over IS i 2017, men IS-grupper har siden stått bak både angrep og bortføringer i landet. (©NTB)