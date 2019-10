To australske reisebloggere løslatt etter spionanklager i Iran

Etter «svært følsomme forhandlinger» med Iran er reisebloggerparet Jolie King og Mark Firkin fra Perth sendt hjem, bekrefter Australias utenriksminister.

King og Firkin er to av tre australske statsborgere som ble satt i varetekt i Iran og som skulle tiltales for spionasje. De har sittet flere måneder i et beryktet fengsel, anklaget for spionasje, angivelig for å ha fløyet en drone i landet uten tillatelse.

Den siste av de tre, den britisk-australske akademikeren Kylie Moore-Gilbert, ble pågrepet i september i fjor. Hun er tilknyttet Melbourne-universitetet i Australia og er fremdeles i Iran.

Australias utenriksminister Marise Payne sier lørdag at anklagene mot Jolie King og Mark Firkin er droppet og at de kunne sendes hjem etter det som beskrives som svært følsomme forhandlinger. Ifølge Payne er de i god form, ved godt mot og gjenforent med familiene sine.

Paret forlot Perth i Australia i 2017 og har siden reist verden rundt og har skrevet og lagt ut bilder og videoer av sine opplevelser i reisebloggen The Way Overland.

Ifølge britiske The Guardian skal Moore-Gilbert alt ha fått en dom på ti års fengsel, som hun soner i Evin-fengselet i Teheran.

Det er ikke kjent hva hun er funnet skyldig i, men det har lenge vært antatt at hun anklages for spionasje.

